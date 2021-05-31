Кныжов о рекорде Марло: «Он сидел и плакал»

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в интервью «СЭ» вспомнил о том, какие эмоции испытывал его одноклубник Патрик Марло, когда установил рекорд НХЛ по сыгранным матчам.

— Находиться с Марло в одной раздевалке, на одном льду — уже очень круто. До сих пор не верится, что играю с такой легендой. В 41 год Патрик ни в чем не ставит себя выше других ребят, он такая же часть команды, как и мы все. Очень добрый человек, от него никогда не услышишь негатива. Постоянно следит за своей рутиной, делает перед игрой то же самое, что 15 лет назад. Приходит раньше всех в раздевалку, на тренировках выполняет все то же, что и остальные, без малейших скидок.

Реакция Патрика на тренерские подсказки — такая же, как моя. Слушает, выходит на лед и выполняет. Это очень дорогого стоит, когда человеку 41, он сыграл в НХЛ больше всех за всю историю, но при этом говорит, что ему еще есть чему учиться. Он любит игру и из-за того, что выполняет все ее маленькие детали, хоккей ему все возвращает.

— Как его поздравляли в Лас-Вегасе, когда он этот рекорд установил?

— У нас были майки и кофты в честь Марло. Помню, мы сели в раздевалке в Вегасе перед игрой, потушили свет и включили специальное видео, которое для него сделали. Было очень трогательно, я чуть не заплакал. А он — я видел — сидел и реально плакал. Я смотрел на это — и мурашки бежали по спине. (Игорь Рабинер)