Тарасенко встал в ворота и поблагодарил Бобровского

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выложил видео, как он с детьми играет в хоккей во дворе. Он облачился во вратарскую амуницию и занял место голкипера. Также он поблагодарил Сергея Бобровского из «Флориды» за ловушку.

— На что только не пойдешь ради детей, — написал Тарасенко. — Спасибо Сергею Бобровскому. Сами все ловят.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.