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Тарасенко пропустит ближайшие матчи «Сент-Луиса»

21:36
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:2). Игрок не полетит с командой на ближайшие два матча против «Бостона» и «Детройта», сообщает официальный сайт «Блюз».

На следующей неделе россиянин пройдет повторное обследование. Тарасенко получил повреждение в ходе единоборства с защитником «Кингз» Шоном Уокером, где было задействовано его левое плечо. О сроках отсутствия и восстановления игрока не сообщается.

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко провел 10 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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