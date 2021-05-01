«Тампа» подписала контракт с молодым шведским вратарем

«Тампа» заключила контракт новичка со шведским вратарем Хьюго Алнефельтом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

We have signed Hugo Alnefelt to a three-year entry level contract beginning with the 2021-22 season.



He will join the @SyracuseCrunch on a tryout contract next week. https://t.co/lNAJK5PkWK — x — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 1, 2021

В ближайшее время 19-летний швед присоединиться к фарм-клубу «Тампы».

Алнефельт был выбран на драфте-2019 под общим 71- номером. Он был основным вратаремя сборной Швеции на последних двух молодежных чемпионатах мира.

Этот сезон он провел за команду «ХВ-71». Алнефельт отыграл 22 матча, показав коэффициент надежности 3,16 при 90,4 проценте отраженных бросков.