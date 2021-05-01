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«Тампа» подписала контракт с молодым шведским вратарем

1 мая 2021, 23:35
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«Тампа» заключила контракт новичка со шведским вратарем Хьюго Алнефельтом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время 19-летний швед присоединиться к фарм-клубу «Тампы».

Алнефельт был выбран на драфте-2019 под общим 71- номером. Он был основным вратаремя сборной Швеции на последних двух молодежных чемпионатах мира.

Этот сезон он провел за команду «ХВ-71». Алнефельт отыграл 22 матча, показав коэффициент надежности 3,16 при 90,4 проценте отраженных бросков.

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