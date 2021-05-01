Хет-трик Смита помог «Бостону» разгромить «Баффало» в домашнем матче НХЛ

«Бостон» разгромил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). «Сэйбрз» потерпели четвертое поражение кряду.

Хет-трик в составе победителей оформил форвард Крэйг Смит. Три результативные передачи отдал Давид Крейчи.

«Бостон» (66 очков) идет на 3-м месте в Восточном дивизионе, а «Баффало» (33) — на 8-м.

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«Бостон» — «Баффало» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Смит — 11 (Крейчи, Холл), 1:21 — 1:0. Шиэн — 4 (мен., Брайсон, Миттельштадт), 12:35 — 1:1. Керали — 3 (Ритчи), 16:38 — 2:1. Бержерон — 19 (Лозон, Маршан), 25:36 — 3:1. Ритчи — 13 (Грызлик, Миллер), 43:18 — 4:1. Смит — 12 (Райлли, Крейчи), 45:31 — 5:1. Руотсалайнен — 5 (Асплунд, Миттельштадт), 47:02 — 5:2. Смит — 13 (бол., Крейчи, Койл), 54:05 — 6:2.

Вратари: Суэймен — Луукконен (Токарски, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (17+12+14) — 19 (4+7+8).

1 мая. Бостон. TD Garden.