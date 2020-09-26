«Тампа» обыграла «Даллас». Кучеров и Сергачев набрали по 2 очка

«Тампа» в овертайме одолела «Даллас» в четвертом матче финала Кубка Стэнли (5:4 ОТ). «Лайтнинг» ведут в серии — 3-1.

Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по две голевые передачи. Вратарь Андрей Василевский отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов сделал голевую передачу. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Клингберг — 4 (Линделл), 7:17 — 1:0. Павелски — 11 (Бенн, Радулов), 18:28 — 2:0. Пойнт — 12 (Палат, Шаттенкирк), 19:27 — 2:1. Пойнт — 13 (бол., Киллорн, Кучеров), 22:08 — 2:2. Перри — 3 (Сегин, Янмарк), 28:26 — 3:2. Гурд — 7 (бол., Кучеров, Сергачев), 38:54 — 3:3. Киллорн — 5 (Сергачев, Чирелли), 46:41 — 3:4. Павелски — 12 (Сегин, Хейсканен), 51:35 — 4:4. Шаттенкирк — 3 (бол., Хедман, Марун), 66:34 — 4:5.

Вратари: Худобин — Василевский.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (3+14+11+2) — 35 (8+15+8+4).

Наши: Гурьянов (12.55/1/0), Радулов (18.54/3/+1) — Кучеров (22.55/5/0), Сергачев (20.49/2/0).

26 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-3.

Следующая игра состоится 27 сентября.