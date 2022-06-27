«Тампа» не нанесла ни одного броска по воротам «Колорадо» за первые 10 минут третьего периода

«Тампа» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Колорадо».

За первые 10 минут третьего периода игроки «Лайтнинг» при счете 1:2 не нанесли ни одного броска в створ ворот Дарси Кемпера. При этом Никита Кучеров не смог реализовать выход 2 в 1.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо».