Кучеров не смог сравнять счет в шестом матче серии с «Колорадо» после выхода 2 в 1

«Тампа» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Колорадо».

В начале третьего периода при счете 1:2 игроки «Лайтнинг» организовали выход 2 в 1, однако форвард Никита Кучеров не смог забросить шайбу в ворота.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо».