Маккиннон сравнялся с лидирующим Кейном в гонке снайперов Кубка Стэнли

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Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой в шестом матче финальной ерии Кубка Стэнли против «Тампы».

Таким образом, 26-летний канадец забросил 13 шайб в текущем плей-офф и сравнялся с лидером гонки снайперов форвардом «Эдмонтона» Эвандером Кейном.

На данный момент на счету Маккиннона 24 (13+11) очка в 20 матчах плей-офф.