«Тампа» готова обменять Тайлера Джонсона на права на Хенрика Зеттерберга

«Тампа» намерена разгрузить платежную ведомость, чтобы подписать игроков, которые пока находятся в статусе ограниченно свободных агентов — защитника Эрика Чернака и нападающего Энтони Чирелли. Основным кандидатом на обмен остается форвард Тайлер Джонсон, сообщает Sportsnet.

Контракт 30-летнего американца со средней зарплатой в 5 миллионов долларов рассчитан еще на четыре года. «Молнии» готовы поменять его на игрока, которого они потом смогут поместить в список травмированных, чтобы его контракт не учитывался в платежной ведомости.

Одним из таких вариантов может стать обмен с «Детройтом». «Тампа» готова взять права на 40-летнего Хенрика Зеттерберга, который завершил карьеру в 2018 году, но чей контракт на 6,083 миллиона истечет только летом 2021-го.