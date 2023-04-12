«Тампа» потерпела поражение от «Торонто». Сергачев набрал 2 очка

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Нападающий Никита Кучеров отметился результативным пасом.

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Торонто» набрал 109 очков и идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» располагается на 6-м месте — 96 очков.