«Тампа-Бэй» и «Баффало» сыграют в матче НХЛ 16 апреля

«Тампа-Бэй» дома в ночь на 16 апреля примет «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на льду «Амали-арены» начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Тампа-Бэй» — «Баффало» можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния НХЛ между «Сэйбрз» и «Лайтнинг».

«Тампа» с 96 баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 80 матчей. «Баффало» идет на 12-й строчке на Востоке с 82 очками после 81 встречи.

В текущем сезоне российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 79 матчей в регулярке НХЛ и набрал 141 (43+98) очко.

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