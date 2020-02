В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» принимает «Эдмонтон» (3:6, после второго периода). Это принципиальная встреча между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту».

Последние два матча команд вышли напряженными из-за драк Зака Кассиана и Мэттью Ткачака. В этот раз дошло до противоборства вратарей — Майк Смит завалил Кэма Тэлбота.

All hell breaks loose in the Battle of Alberta, including a goalie fight between Mike Smith and Cam Talbot pic.twitter.com/7YRcWnFbEx