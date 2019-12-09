Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:0). Он отразил все 38 бросков и был признан первой звездой дня.

— У них очень быстрая команда, поэтому много шансов они создают после быстрых атак, — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ. — А на этой арене, конечно, очень интересно играть. Такое ощущение, что ты играешь в хоккей в ночном клубе. Это немного подстегивает.

Для вратаря это второй шатаут за последние четыре матча. 30 ноября он также не пропустил ни одного гола в поединке с «Нью-Джерси».

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