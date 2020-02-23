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«Так держать, брат». Свечников отметил игру 42-летнего экстренного вратаря

09:49
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников в Twitter поблагодарил 42-летнего экстренного вратаря Дэвида Эйрса за игру в матче против «Торонто» (6:3).

— Так держать, брат, — написал Свечников.

По ходу матча оба вратаря «Каролины» получили травмы и не смогли продолжить встречу. На лед вышел экстренный вратарь Дэвид Эйрс — 42-летний водитель ледовозаливочной машины, который никогда не играл в НХЛ.

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