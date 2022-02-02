Панарин обогнал Дацюка по количеству очков в первые 7 сезонов в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 7-е место по количеству очков в первые 7 сезонов в НХЛ среди россиян.

В матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:2) россиянин забил гол и отдал 2 результативных передачи. Теперь на его счету 525 очков — на 3 больше, чем у Дацюка (522) в его первые 7 сезонов в лиге.

Рекорд по количеству очков среди российских хоккеистов в первые 7 сезонов в НХЛ принадлежит Александру Овечкину (679). Второе место в списке занимает Сергей Федоров (592), третьим идет Евгений Малкин (560). На четвертой строчке — Илья Ковальчук (557), пятый — Александр Могильный (551), шестой — Никита Кучеров (547).

В сезоне-2021/22 Панарин набрал 52 (13+39) очков в 42 матчах.