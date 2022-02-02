Панарин обогнал Дацюка по количеству очков в первые 7 сезонов в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 7-е место по количеству очков в первые 7 сезонов в НХЛ среди россиян.
В матче регулярного чемпионата против «Флориды» (5:2) россиянин забил гол и отдал 2 результативных передачи. Теперь на его счету 525 очков — на 3 больше, чем у Дацюка (522) в его первые 7 сезонов в лиге.
Рекорд по количеству очков среди российских хоккеистов в первые 7 сезонов в НХЛ принадлежит Александру Овечкину (679). Второе место в списке занимает Сергей Федоров (592), третьим идет Евгений Малкин (560). На четвертой строчке — Илья Ковальчук (557), пятый — Александр Могильный (551), шестой — Никита Кучеров (547).
В сезоне-2021/22 Панарин набрал 52 (13+39) очков в 42 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|46
|25
|21
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|38
|16
|22
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|44
|11
|33
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|41
|22
|19
|50
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|2.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
|2.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|4 : 2
|2.02
|04:30
|
Даллас – Калгари
|3 : 4
|2.02
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|2 : 3 Б
|2.02
|06:00
|
Вегас – Баффало
|5 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09