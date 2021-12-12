Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида до одного очка

Форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль продолжают лидировать в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

На счету Драйзайтля 23 гола и 22 результативных передачи, у Макдэвида 16 заброшенных шайб и 29 голевых передач. У обоих хоккеистов по 45 очков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в игре против «Монреаля» и сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида до одного очка. Теперь у Овечкина 44 (20+24) очка.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 очков (23+22)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 очков (16+29)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 44 очка (20+24)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 34 очка (11+23)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 32 очка (13+19)

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32 очка (10+22)

7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32 очка (9+23)