«Филадельфия» обыграла «Аризону», Любушкин забросил первую шайбу в сезоне

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Аризону» со счетом 5:3.

Защитник «Койотс» Илья Любушкин забросил первую шайбу в сезоне и завершил встречу с показателем полезности «+3», у защитник «Флайерз» Ивана Проворова «+1».

После этого матча «Филадельфия» с 24 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 12 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Филадельфия» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: ван Римсдайк — 4, 1:14 — 0:1. Бигл — 1 (Руссель, Эрикссон), 1:53 — 1:1. Лотон — 6 (Конекны, Кутюрье), 25:26 — 1:2. Шмальц — 1 (Дайнин, Хейтон), 30:38 — 2:2. П. Браун — 1, 31:21 — 2:3. ван Римсдайк — 5 (бол., Конекны, Яндл), 32:34 — 2:4. Жиру — 10 (Аткинсон, Фрост), 47:50 — 2:5. Крауз — 6 (Шмальц, Дайнин), 51:35 — 3:5.

Вратари: Веймелка (57:09) — Джонс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+13+8) — 34 (14+12+8).

Наши: Любушкин (16.14/0/+3) — Проворов (23.12/2/+1).

12 декабря. Глендейл. Gila River Arena. 10562 зрителя.