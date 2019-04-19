Свечников, скорее всего, не сыграет в пятом матче с "Вашингтоном"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор сообщил, что нападающий клуба Андрей Свечников, скорее всего, не сыграет в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона". Отвечая на соответствующий вопрос, Бриндамор сказал: "Сомневаюсь"

Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.

На данный момент в серии счет равный - 2-2. В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за "Каролину", в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.