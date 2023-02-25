Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Оттава»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Оттава» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Андрей Свечников признан второй звездой встречи. На счету 22-летнего россиянина 2 голевые передачи. В этой встрече он достиг отметки в 30 голевых передач и 50 очков за сезон.

Первой звездой стал голкипер Антти Раанта, который отразил 32 из 32 бросков. Замкнул тройку форвард Сет Джарвис, забросивший одну шайбу.