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Сегодня, 06:17

Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Оттава»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Оттава» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Андрей Свечников признан второй звездой встречи. На счету 22-летнего россиянина 2 голевые передачи. В этой встрече он достиг отметки в 30 голевых передач и 50 очков за сезон.

Первой звездой стал голкипер Антти Раанта, который отразил 32 из 32 бросков. Замкнул тройку форвард Сет Джарвис, забросивший одну шайбу.

Андрей Свечников
Антти Раанта
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
0
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 39 18 86
2 Нью-Джерси 58 38 20 81
3 Рейнджерс 58 33 25 75
4 Айлендерс 62 30 32 67
5 Питтсбург 57 27 30 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 60 23 37 56
8 Коламбус 58 18 40 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 44 13 93
2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 57 36 21 76
4 Баффало 57 30 27 64
5 Детройт 57 28 29 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 57 27 30 58
8 Монреаль 58 25 33 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Миннесота 59 32 27 70
4 Колорадо 55 31 24 67
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 58 26 32 56
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 58 35 23 75
2 Лос-Анджелес 60 33 27 74
3 Эдмонтон 59 32 27 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 59 27 32 66
6 Ванкувер 58 23 35 51
7 Сан-Хосе 59 18 41 47
8 Анахайм 59 18 41 43
Результаты / календарь
15.02
16.02
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19.02
20.02
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25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
25.02 03:00
Каролина – Оттава
 4 : 0
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 2 : 1 ОТ
25.02 03:00
Филадельфия – Монреаль
 2 : 5
25.02 03:00
Флорида – Баффало
 1 : 3
25.02 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 2 : 3
25.02 04:00
Виннипег – Колорадо
 1 : 5
25.02 20:30
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
25.02 23:00
Вашингтон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 109
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 87
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 81
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 46
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 57 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

57 39
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 43 2.24
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