Свечников попытался забить лакросс-гол в матче с «Калгари»

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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Калгари».

В одном из эпизодов встречи форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол, но надежно сыграл вратарь «Флэймз» Даниэл Владар.

На данный момент на счету 22-летнего россиянина 22 (13+9) очка в 22 матчах сезона.