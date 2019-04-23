Свечников может сыграть в решающем матче с "Вашингтоном"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников может принять участие в решающем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Для этого 19-летний россиянин должен получить разрешение врачей.

- Свечников сегодня пройдет дополнительные тесты. Если он получит разрешение врачей, то сможет принять участие в седьмом матче серии. Об этом рассказал главный тренер "Каролины" Род Бриндамор, - сообщает в своем Твиттере журналист Майкл Смит.

Andrei Svechnikov will get put through more tests and a skate today. Could be a possibility for Game 7 if he's cleared, #Canes head coach Rod Brind'Amour said. – Michael Smith (@MSmithCanes) 23 апреля 2019 г.

Напомним, Свечников получил повреждение в драке с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в третьем матче (5:0). Счет в серии составляет 3-3. Решающий матч пройдет в четверг, 25 апреля.

В текущем сезоне Свечников провел 86 матчей за "Каролину", в которых набрал 41 (22+19) очков.

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