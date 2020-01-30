Бывший нападающий «Детройта» Стив Айзерман поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, обошедшего его в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В игре с «Нэшвиллом» россиянин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 693-й в НХЛ. Он обогнал Айзермана, у которого 692 точных броска, и вышел на девятое место в истории.

— Такое впечатление, что ты можешь играть вечно, — цитирует NBC Айзермана. — Удачи и успехов. Мне нравится смотреть, как ты забиваешь голы. Если когда-нибудь ты побьешь рекорд Гретцки, хочу, чтобы ты пригласил меня на вечеринку.

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.