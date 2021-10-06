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«Питтсбург» начал переговоры о новом контракте с Летангом, но не с Малкиным

Стали известны подробности переговоров «Питтсбурга» с Малкиным и Летангом по новым контарктам
16:47
Крис Летанг и Евгений Малкин. Фото Getty Images
Крис Летанг и Евгений Малкин. Фото Getty Images
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Следующим летом истекают сроки действия контрактов с «Питтсбургом» нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга. «Пингвинз» уже начали переговоры с игроком обороны, а вот в переговорах с российским форвардом пока взята пауза, сообщает The Athletic.

Сейчас Малкин восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит старт регулярного чемпионата. 35-летний форвард пропустит по крайне мере два первых месяца из-за травмы колена.

С 34-летним Летангом пока проведены предварительные переговоры. Но в клубе дали понять игроку, что хотят продлить с ним контракт.

Отметим, что оба хоккеиста всю свою карьеру в НХЛ провели в составе «Питтсбурга». В составе «Пингвинов» они три раза выигрывали Кубок Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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