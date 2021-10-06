Илья Самсонов вернулся к тренировкам в составе «Вашингтона»
Голкипер «Вашингтогна» Самсонов восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
17:23
Голкипер «Вашингтогна» Илья Самсонов восстановился после травмы. Он уже приступил к тренировкам вместе с командой, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.
Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под 22-м номером драфта-2015. В 45 матчах прошлого регулярного сезона НХЛ он сыграл 29-10-3 при 2,61 гола, 90,8 процента сэйвов и 3 шатаутах.
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