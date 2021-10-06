Илья Самсонов вернулся к тренировкам в составе «Вашингтона»

Голкипер «Вашингтогна» Илья Самсонов восстановился после травмы. Он уже приступил к тренировкам вместе с командой, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Ilya Samsonov (lower-body) is on the ice for Capitals practice today. — Samantha Pell (@SamanthaJPell) October 6, 2021

Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под 22-м номером драфта-2015. В 45 матчах прошлого регулярного сезона НХЛ он сыграл 29-10-3 при 2,61 гола, 90,8 процента сэйвов и 3 шатаутах.