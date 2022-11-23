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Сегодня, 20:03

Стали известны финансовые подробности нового контракта Кочеткова с «Каролиной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь Петр Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной». Стали известны финансовые подробности сделки.

В среднем Кочетков за четыре года будет зарабатывать по 2 миллиона долларов — в сумме это 8 миллионов.

Раскладка контракта выглядит так:

сезон-2023/24: 1,5 миллиона + 0,5 миллиона как подписной бонус;

сезон-2024-25: 1,75 миллиона;

сезон-2025-26: 1,75 миллиона;

сезон-2026-27: 2,5 миллиона.

Кочетков провел лишь шесть матчей в НХЛ за карьеру, плюс четыре матча в плей-офф. В этом уникальность его контракта на $ 8 млн — столько не давали игрокам, которые имеют такой маленький стаж в лиге.

В нынешнем сезоне НХЛ Кочетков провел 4 игры, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,00.

При этом «Каролина» до конца этого сезона имеет двух голкиперов на односторонникх контрактах: это 33-летние Фредерик Андерсон (4,5 миллиона — последний год контракта) и Антти Раанта (2 миллиона — последний год контракта).

ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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