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Спор между Айкелом и «Баффало» может закончиться судебным разбирательством

18:52
Джек Айкел. Фото Getty Images
Джек Айкел. Фото Getty Images
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Нападающий Джек Айкел и «Баффало» все еще не могут договориться о методах лечения травмы игрока. Натянутые отношения между сторонами могут привести к тому, что исход этого дела будет решаться в судебном порядке, информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча в прошлом сезоне из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врачи «Баффало» выступают категорически против такого решения, так как подобная операция ранее никогда не делалась ни одному игроку лиги.

При этом, согласно коллективному соглашению между НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, именно клуб, а не хоккеист принимает окончательное решение в подобных вопросах.

Генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс ранее объявил , что Айкел не прошел тестирование в начале тренировочного лагеря из-за грыжи межпозвоночного диска. Нападающего поместили в список травмированных. Он также более не является капитаном «Баффало».

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Иван Шитик все материалы автора

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