Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» (1:0). Первой звездой признан голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек, который отразил все 18 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. 25-летний хоккеист сделал 32 сэйва.

Замкнул тройку лучших автор единственного гола — Даниэль Спронг. Он забросил свою 10 шайбу в сезоне, а ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.