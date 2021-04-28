Сорокин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»
05:15
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» (1:0). Первой звездой признан голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек, который отразил все 18 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. 25-летний хоккеист сделал 32 сэйва.
Замкнул тройку лучших автор единственного гола — Даниэль Спронг. Он забросил свою 10 шайбу в сезоне, а ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.
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