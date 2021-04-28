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Гол Мальцева помог «Нью-Джерси» переиграть «Филадельфию»

04:59

«Нью-Джерси» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4). «Дэвилз» прервали свою неудачную серию из 10 поражений.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев отметился голом в концовке встречи. Он поразил пустые ворота.

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