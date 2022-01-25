Снайперская гонка НХЛ: Овечкин уступил лидерство Крайдеру

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер в матче против «Лос-Анджелеса» (3:2 Б) забросил шайбу и вышел в лидеры снайперской гонки регулярного чемпионата НХЛ.

Теперь у него 30 голов в 43 встречах. 30-летний американец обогнал российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который в игре с «Вегасом» (0:1) отличиться не смог.

Немецкий форвард Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» забросил 28 шайб и замыкает тройку лидеров.

36-летний Овечкин при этом продолжает лидировать в бомбардирской гонке. У него 58 (29 голов+29 передач) очков в 43 матчах.

Топ-5 снайперов НХЛ:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 30 шайб

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 28

4. Остон Мэттьюз («Торонто») — 25

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 24