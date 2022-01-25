«Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал». Овечкин чудовищным по силе броском сломал маску шведскому вратарю

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:1) своим броском сломал маску шведскому вратарю Робину Ленеру.

«Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», — цитирует голкипера американский журналист Джастин Эмерсон.

Эпизод случился во второй двадцатиминутке, когда капитан«Вашингтона» произвел свой классический бросок из «офиса».

Напомним, что 36-летний Овечкин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. У него 58 (29+29) очков в 43 матчах.