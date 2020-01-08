Смит-Пелли рассказал, почему уехал из НХЛ в КХЛ

Канадский форвард Деванте Смит-Пелли был одним из героев победного Кубка Стэнли-2018 — он забросил семь шайб в плей-офф в составе «Вашингтона». Однако постчемпионская карьера у нападающего не заладилась, и он переехал в КХЛ — в «Куньлунь». В интервью «СЭ» он вспомнил своих звездных партнеров по «Кэпс», рассказал, что не встречался с проявлениями расизма, и объяснил, почему сон стал его главной проблемой в нашей лиге.

— Почему вы решили покинуть Северную Америку и переехать в КХЛ?

— Когда я покинул тренировочный лагерь в Калгари, просто катался дома и тусовался. Ничего не делал. Мы вели переговоры с командами в Северной Америке, но ничего конкретного не было. Потом настал момент, когда я понял, что не могу больше ждать. Уже очень хотелось играть. Именно поэтому я согласился поехать в Китай.

Я знал некоторых парней, которые играли в «Куньлуне». Раньше тренировался с Этаном Вереком, с Войтеком Вольски был знаком уже много лет. С Виктором Бартли играли долгое время.

Мы разговаривали с разными командами, и когда я узнал, что «Куньлунь» рассматривают мою кандидатуру — решил, что переход туда будет легче, так как я знаю многих ребят. (Джиллиан Кеммерер)

Кузнецов и Овечкин сразу же научили меня ругаться на русском". Интервью канадского героя Кубка Стэнли — о наших суперзвездах и расизме