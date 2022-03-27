Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 772-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

Россиянин реализовал большинство в середине третьего периода и принес своей команде победу.

Овечкин забросил 772-ю шайбу в НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).

Таким образом, чтобы опередить Хоу, Овечкину надо забросить еще 29 шайб, а чтобы опередить Гретцки — 122.