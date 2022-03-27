Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 772-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 772-го гола Овечкина

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

Россиянин реализовал большинство в середине третьего периода. Этот гол стал победным для «Вашингтона» и 772-м для Овечкина в лиге.

Овечкин занимает третье место в таблице лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (1767).

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 772 (1262)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)