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Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить значительную часть сезона из-за травмы бедра

00:55
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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс может пропустить часть сезона-2021/22 из-за травмы бедра, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

По сведениям источника, 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. «Сиэтлу» интересен вариант с Прайсом, однако его травма усложнило выбор вратаря.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол.

Драфт расширения НХЛ пройдет 21 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

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