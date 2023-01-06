Каменский — о Матче звезд НХЛ: «Это бизнес-лига, которая умеет считать и видеть, на кого ходят и кем интересуются»
Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вызов шести российских хоккеистов для участия в Матче звезд НХЛ.
«Наши игроки играют на ведущих ролях. Руководство НХЛ все просчитало и увидело. Это бизнес-лига, которая умеет считать и видеть, на кого ходят, на кого смотрят и кем интересуются. Наши хоккеисты находятся на лидирующих позициях и показывают отличный хоккей», — сказал Каменский «СЭ».
Матч звезд-2023 пройдет во Флориде. 3 февраля состоятся конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов.
Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Андрей Свечников («Каролина») сыграют за Столичный дивизион, Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — за Атлантический дивизион.
В составе Центрального дивизиона будут играть Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|50
|5
|Айлендерс
|40
|22
|18
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|37
|24
|13
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Детройт
|36
|16
|20
|39
|6
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|7
|Флорида
|39
|17
|22
|38
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|38
|24
|14
|49
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|5
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|6
|Нэшвилл
|37
|17
|20
|40
|7
|Аризона
|37
|13
|24
|31
|8
|Чикаго
|37
|8
|29
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|39
|11
|28
|26
|6.01
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 6
|6.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|1 : 4
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|3 : 5
|6.01
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|1 : 5
|6.01
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|6 : 2
|6.01
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|4 : 2
|6.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|5 : 2
|6.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25