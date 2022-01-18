«Сиэтл» по буллитам победил «Чикаго»

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Чикаго» со счетом 3:2.

В составе «Кракен» отличились Винс Данн и Райан Донато, победный буллит реализовал Йонас Донской. У «Блэкхокс» шайбы забросили Доминик Кубалик и Брэндон Хагэл.

После этого матча «Сиэтл» с 26 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 36 очками — на 14-й строчке.