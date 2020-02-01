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Сидни Кросби: «В это время года команда должна прибавить, но так же думают и остальные»

10:29

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился впечатлениями от победы над «Филадельфией» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. «Пингвинз» идут на втором месте в Столичном дивизионе, отставая на 6 очков от «Вашингтона».

— У нас много матчей в дивизионе с серьезными соперниками, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Сейчас каждое очко — ключевое. В это время года думаешь, что команда должна прибавить, но так же думают и остальные. Постараемся сделать это.

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