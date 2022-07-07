Шведский защитник Боквист продлил контракт с «Коламбусом» на три года

Защитник Адам Боквист подписал новый контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает журналист Давид Паньотта.

За это время 21-летний хоккеист заработает 7,8 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 2,6 миллиона.

Боквист был выбран «Чикаго» под общим 8-м номером на драфте-2018 года. В «Коламбусе» он оказался в результате обмена, когда «Блэкхокс» забрали у «Блю Джэкетс» защитника Сета Джонса.

В прошлом сезоне Боквист провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (11+11) очка.