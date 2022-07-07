Генменеджер «Питтсбург» ответил на вопрос о будущем Малкина в команде

Генеральный менеджер «Питтсбург» ушел от ответа на вопрос про будущее Малкина в команде

Генеральный менеджер «Питтсбург» Рон Хекстолл ответил на вопрос о будущем нападающего Евгения Малкина в команде.

«Выйдет ли он 13 июля на рынок свободных агентов? Не могут ответить на этот вопрос. Мы продолжаем работать. Я недавно общался с ним. Посмотрим, как все сложится», — цитирует генменеджера Sportsnet.

По 8-летнему контракту, который истекает этим летом, Малкин получал 9,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.