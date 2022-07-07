Рейтинг драфта-2022 от ESPN: Минтюков попадет в «Айлендерс», Мирошниченко — в «Тампу»

Интернет-портал ESPN предположил, как может сложиться первый раунд драфта новичков НХЛ в 2022 году.

По версии издания, под первым номером в «Монреаль» попадет канадский форвард Шейн Райт.

Под вторым номером «Нью-Джерси» достанется нападающий из Словакии Юрай Слафковски. «Аризона» под третьим номером будет выбирать американского форварда Логана Кули.

Российский защитник Павел Минтюков уйдет под 13-м номером в «Айлендерс». Нападающий Данила Юров будет выбран под 27-м номером «Аризоной», форвард Иван Мирошниченко — под 31-м номером «Тампой».