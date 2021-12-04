Георгиев эффектно поймал шайбу, находясь на скамейке запасных. Видео
04:22
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев произвел впечатление на зрителей во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 25-летний россиянин остался в запасе своей команды, но поймал эффектно шайбу, которая отлетела в его сторону после вбрасывания.
«Прекрасный сэйв», — отметили комментаторы во время трансляции.
«То, что вы не участвуете в игре, не означает, что вы не участвуете в игре», — написал Twitter-аккаунт B/R Open Ice.
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