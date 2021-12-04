Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Георгиев эффектно поймал шайбу, находясь на скамейке запасных. Видео

04:22
Теги:

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев произвел впечатление на зрителей во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 25-летний россиянин остался в запасе своей команды, но поймал эффектно шайбу, которая отлетела в его сторону после вбрасывания.

«Прекрасный сэйв», — отметили комментаторы во время трансляции.

«То, что вы не участвуете в игре, не означает, что вы не участвуете в игре», — написал Twitter-аккаунт B/R Open Ice.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Несколько человек застряли в горящем доме в Москве
0