Георгиев эффектно поймал шайбу, находясь на скамейке запасных. Видео

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев произвел впечатление на зрителей во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 25-летний россиянин остался в запасе своей команды, но поймал эффектно шайбу, которая отлетела в его сторону после вбрасывания.

«Прекрасный сэйв», — отметили комментаторы во время трансляции.

«То, что вы не участвуете в игре, не означает, что вы не участвуете в игре», — написал Twitter-аккаунт B/R Open Ice.