Шестеркин вошел в первую команду звезд по итогам сезона НХЛ

Определилась первая команда звезд НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В нее попали вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), защитники Роман Йоси («Нэшвилл») и Кэйл Макар («Колорадо»), а также нападающие Остон Мэттьюс, Митч Марнер (оба — «Торонто») и Джонни Годро («Калгари»).

Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» (лучший вратарь), Макар — «Норрис Трофи» (лучший защитник), а Мэттьюс «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».