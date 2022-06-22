Шестеркин на вручении «Везина Трофи» рассказал, что его жена беременна

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от награды «Везина Трофи».

«Для меня большая честь оказаться здесь. Хотел бы отметить, что и Сарос, и Маркстрем просто невероятные вратари, и каждый из них заслуживал получить данный приз и стоять на моем месте. Мне очень приятно выступать за такой клуб, просто невероятные ощущения. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, ведь именно все это и было моей мечтой. Не знаю, где бы я был без вашей поддержки, своих родителей и руководства «Рейнджерс». И, конечно же, огромная благодарность за поддержку моей прекрасной жене. К сожалению, она не смогла быть здесь сегодня, так как мы ждем ребенка. Невероятный год. Всем спасибо!» — приводит слова Шестеркина Forever Blues Shirts.

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.