Мэттьюс стал первым игроком «Торонто» за 67 лет, завоевавшим «Харт Трофи»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Харт Трофи».

24-летний американец стал первым игроком «Мэйпл Ливз» за 67 лет, который завоевал этот приз. Последний раз «Харт Трофи» получал Тэд Кеннеди в сезоне-1954/55.

В минувшем сезоне Макдэвид провел 73 матча, в которых набрал 106 (60+46) очков. На приз претендовали вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которые заняли в голосовании третье и второе места соответственно.

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне обладателем приза стал Макдэвид.