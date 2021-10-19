Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ).

25-летний россиянин отразил 40 бросков по воротам. Второй звездой признан автор победной шайбы Артемий Панарин, третья звезда — голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл. Для Панарина это первая заброшенная шайба в сезоне.

«Рейнджерс» и «Торонто» после 4 матчей набрали по 5 очков.