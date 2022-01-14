Шестеркин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:0).

Россиянин отразил все 37 бросков по своим воротам. Шестеркин провел 5-й матч на ноль в карьере в НХЛ.

Второй звездой встречи стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, на счету которого 1 результативная передача.

Третья звезда матча — нападающий команды из Нью-Йорка Мика Зибанежад, который сделал 1 голевой пас.