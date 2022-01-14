Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ.

Россиянин отразил все 37 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (3:0).

Первой звездой дня стал нападающий «Бостона» Дэвид Пастрняк, который сделал хет-трик в игре с «Филадельфией» (3:2).

Третья звезда дня — латвийский вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, отразивший 31 из 31 броска по своим воротам в матче с «Каролиной» (6:0).