Тренин помог «Нэшвиллу» крупно обыграть «Тампу»
«Нэшвилл» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). «Предаторз» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился голевой передачей. В составе проигравшей команды 1 (0+1) очко набрал Михаил Сергачев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
Голы: Сиссонс — 7 (Питлик, Йоси), 6:38 — 1:0. Йоси — 5 (Гримальди), 8:31 — 2:0. Арвидссон — 9 (Джохансен, Харпур), 13:50 — 3:0. Пойнт — 17 (бол., Хедман, Сергачев), 20:41 — 3:1. Гримальди — 9 (Джохансен, Арвидссон), 28:09 — 4:1. Арвидссон — 10 (Йоси), 49:59 — 5:1. Гурд — 15 (Чернак), 51:28 — 5:2. Жанно — 1 (Тренин), 54:34 — 6:2. Гранлунд — 11 (Питлик, Казинс), 58:34 — 7:2.
Вратари: Сарос — Макиленни.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 22 (7+5+10) — 23 (8+7+8).
Наши: Тренин (12.34/1/0) — Сергачев (22.48/2/-3).
14 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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