Шестеркин повторил достижение Лундквиста по сейвам в матче плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» (3:1).

Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 43 броска. 26-летний россиянин стал пятым голкипером «Рейнджерс», сделавшим 40+ сейвов в победном матче плей-офф, а также первым после Хенрика Лундквиста в 2015 году.

В текущем плей-офф Шестеркин провел 10 матчей, в которых пропустил 29 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.